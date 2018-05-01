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عاجل..10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال روسيا وبالتحديد بمدينة تحتضن مباريات المنتخب المغربي

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 09:23 عاجل..10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال روسيا وبالتحديد بمدينة تحتضن مباريات المنتخب المغربي | حوادث و حقوق
عاجل..10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال روسيا وبالتحديد بمدينة تحتضن مباريات المنتخب المغربي
أوقفت مصالح الأمن الروسية في العاصمة موسكو، أشخاصا خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال كرة القدم، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام روسية يومه الخميس.

"شوف تيفي"

 أوقفت مصالح الأمن الروسية في العاصمة موسكو، أشخاصا خططوا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال كرة القدم، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام روسية يومه الخميس.

 وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن الفدرالي الروسي، أكدت اعتقال 10 أشخاص من جنسيات أجنبية، خططوا للقيام بأعمال إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ أثناء نهائيات كأس العالم ،التي ستنطلق منتصف الشهر القادم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعتقلين وضعوا مخططا لتنفيذ أربعة تفجيرات بقنابل يدوية الصنع ذات طاقة كبيرة، وضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة ،من بندقيات ورشاشات يدوية وقنابل يدوية ، مبرزة أن المتورطين ينحدرون من بلدان آسيا الوسطى.

وأكدت ذات المصادر أن مهام المعتقلين الذين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم "داعش"، تمثلت في إفشال وصول المشجعين إلى كأس العالم لكرة القدم، وتنفيذ تفجيرات في فضاءات عمومية تستقطب عددا كبيرا من الأشخاص.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي داعش مصالح الأمن كرة القدم آسيا أعمال إرهابية

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