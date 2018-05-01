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بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 08:57 أمطار ورياح قوية في أول أيام رمضان بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
أمطار ورياح قوية في أول أيام رمضان بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو بزخات مطرية رعدية محليا قوية، خصوصا خلال الصباح، بالواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية وسايس

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو بزخات مطرية رعدية محليا قوية، خصوصا خلال الصباح، بالواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية وسايس والأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل الغرب وكذا الأطلس الكبير.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل ومصحوبة بكتل ضبابية وبأمطار جد خفيفة ومحلية أو أمطار ضعيفة، خصوصا فوق السواحل الممتدة ما بين آسفي وطرفاية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه عموما بباقي أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بشمال البلاد والوسط والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية وسايس، وما بين 16 و22 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب سايس وسهول تادلة والحوز والرحامنة والسواحل الوسطى، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والسواحل الأطلسية الشمالية وداخل السوس وشمال الأقاليم والجنوبية، وما بين 28 و34 درجة داخل دكالة وعبدة والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب الطقس مديرية الأرصاد الجوية البحر درجات الحرارة

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