 فؤاد شفيق ضمن اللائحة الأولية لرونار استعدادا لمونديال 2018 بروسيا ﻿
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فؤاد شفيق ضمن اللائحة الأولية لرونار استعدادا لمونديال 2018 بروسيا

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 05:01 فؤاد شفيق ضمن اللائحة الأولية لرونار استعدادا لمونديال 2018 بروسيا | سبور
فؤاد شفيق ضمن اللائحة الأولية لرونار استعدادا لمونديال 2018 بروسيا
كشفت فريق ديجون الفرنسي لكرة القدم ، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجه الدعوة إلى فؤاد شفيق لاعب ديجون ، ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

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كشفت فريق ديجون الفرنسي لكرة القدم ، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجه الدعوة إلى فؤاد شفيق لاعب ديجون ، ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المرتقب أن يستدعي هيرفي رونار 35 لاعبا في اللائحة الأولية، على أن يقلصها في وقت لاحق إلى 23 لاعبا فقط، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيخوض المنتخب المغربي مباريات ودية أمام كل من أوكرانيا، يوم الخميس 31 ماي الجاري بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف، و منتخب سلوفاكيا يوم الاثنين 4 يونيو المقبل بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف ثم المنتخب الإستوني يوم الأحد 9 يونيو بملعب ''لي كوك أرينا'' بـ'' تالين'' عاصمة إستونيا.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

 

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شوف سبور المغرب الدار البيضاء المنتخب المغربي المنتخب السلوفاكي أوكرانيا فؤاد شفيق ديجون الفرنسي

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