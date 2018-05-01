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مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:51 مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر | ثقافة و فنون
مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر
وقع وليد أزارو نجم فريق الأهلي المصري واللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، في فخ المقلب الكوميدي والساخر لمقدمه رامز جلال الذي سيبث خلال شهر رمضان الكريم.

'' شوف سبور''

وقع وليد أزارو نجم فريق الأهلي المصري واللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، في فخ المقلب الكوميدي والساخر لمقدمه رامز جلال الذي سيبث خلال شهر رمضان الكريم.

ويتميز الموسم الجديد للبرنامج الذي يحمل اسم ''رامز تحت الصفر''، بجلب نجوم ومشاهير لا تظهر كثيرا في الأوساط الإعلامية بحيث نجح جلال في تقديم مجموعة جديدة في برامج المقالب بالكاميرات الخفية.

ويضم البرنامج عددا من نجوم الفن والرياضة، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا ليتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهر دب مفترس من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب رامز جلال وليد أزارو شهر رمضان

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