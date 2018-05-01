 بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك ﻿
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بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:48 بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك | حوادث و حقوق
بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك
بعدما عثر مواطنون يوم الجمعة الماضي على جثة رجل ظهرت فوق سطح مياه قناة للري بجماعة أولاد عمران إقليم سيدي بنور، كشفت وسائل إعلام محلية، أن مصالح الدرك الملكي أحالت مشتبها به متهما بقتل الهالك.

شوف تيفي

بعدما عثر مواطنون يوم الجمعة الماضي على جثة رجل ظهرت فوق سطح مياه قناة للري بجماعة أولاد عمران إقليم سيدي بنور، كشفت وسائل إعلام محلية، أن مصالح الدرك الملكي أحالت مشتبها به متهما بقتل الهالك.

وجاء ذلك بعدما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها، بغرض التعرف على هوية الضحية، لتستمع بعدها لعائلة الضحية لمعرفة ما إذا كان سبب وفاة الهالك هو الغرق أم جريمة قتل.

وبعد التحقيقات، تم التوصل إلى المتهم عن طريق مكالمات هاتفية أجراها مع الهالك يوم الواقعة بعد إجراء خبرة على هاتفه المحمول لتحديد المكالمات، التي تبين أنه قام بحذفها من هاتفه المحمول.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه به ضرب موعدا مع الهالك لملاقاته قبل وفاته، غير أنه نفى علاقته بجريمة القتل، ليتقرر بعدها إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالجديدة على أن تتحدد جلسة لانطلاق البحث التفصيلي.



 

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شوف تيفي سيدي بنور جثة غرق قتل الجديدة

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