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الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة ''العثماني''

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:36 الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة العثماني | بوليتيك
الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة ''العثماني''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن اجتماع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي انعقد الإثنين الماضي عرف بروز ملامح قرار المجلس الوطني الأخير بالاصطفاف في المعارضة الوطنية

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن اجتماع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي انعقد الإثنين الماضي عرف بروز ملامح قرار المجلس الوطني الأخير بالاصطفاف في المعارضة الوطنية الاستقلالية، بعد نقاش مستفيض تم من خلاله طرح العديد من الأفكار التي سيتبناها الحزب في معاملته مع حكومة ''العثماني'' خلال الشهور المقبلة وتغيير الخطاب داخل قبة البرلمان واللقاءات السياسية للحزب والعمل على تسويق خطاب الحزب الجديد كمعارض قوي للحكومة .

وفي ذات السيـــاق عبر أحد النواب على ضرورة تقديم الحزب لملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني، حيث استند البرلماني على مجموعة من المعطيات كفشل الحكومة في بلورة مشروع نموذج تنموي جديد و عدم انسجام الأغلبية الحكومية القائمة على زواج المال بالسلطة و زواج الدين بالسياسة الذي أرخى بظلاله على تعاطيها مع مجموعة من المطالب الشعبية، و آخرها الارتباك الحاصل في التعامل مع حملة مقاطعة بعض المنتجات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم، و الارتجالية في اتخاذ القرارات التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين و تزيد من الاحتقان الاجتماعي، هذا المطلب الذي تفاعل معه بالإيجاب مجموعة من النواب.

هــــذا وقد طالب رئيس الفريق نورالدين مضيان نهاية الأسبوع الماضي خلال لقاء تواصلي بإقليم تاونات حضره الأمين العام نزار بركة من الحكومة باعتقال جميع المغاربة ردا على بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي كتب بمداد التهديد والوعيد ضد المقاطعين.

 

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