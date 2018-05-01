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بسبب أزارو..الأهلي يتصل بطبيب المنتخب المغربي

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:33 بسبب أزارو..الأهلي يتصل بطبيب المنتخب المغربي | سبور
بسبب أزارو..الأهلي يتصل بطبيب المنتخب المغربي
قام الدكتور خالد محمود طبيب فريق الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، بإجراء اتصال هاتفي بالمغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق من أجل الاطئمنان على إصابته فى العضلة الخلفية، والتى غاب بسببها عن مواجهات

شوف تيفي:

قام الدكتور خالد محمود طبيب فريق الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، بإجراء اتصال هاتفي بالمغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق من أجل الاطئمنان على إصابته فى العضلة الخلفية، والتى غاب بسببها عن مواجهات الأهلي الأخيرة.

وحسب موقع ''اليوم السابع'' المصري فقد أوضح طبيب الأهلي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع مساعد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربى المتواجد فى مدينة الجديدة التى ينتمى إليها أزارو، للوقوف على حالة اللاعب.

وأشار الموقع المصري أن خالد محمود، أجرى الاتصال بمساعد رئيس الجهاز الطبي، لأن هذا الأخير يتواجد بمدينة الدار البيضاء.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأهلي أزارو خالد محمود الجديدة

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