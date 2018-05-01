 بالصور..بدون موافقة الجيران: شخص يضع لاقطا هوائيا خاصا بشركة اتصالات بسطح منزله.. وساكنة حي بالناظور تطالب بالتدخل الفوري ﻿
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بالصور..بدون موافقة الجيران: شخص يضع لاقطا هوائيا خاصا بشركة اتصالات بسطح منزله.. وساكنة حي بالناظور تطالب بالتدخل الفوري

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:14 بالصور..بدون موافقة الجيران: شخص يضع لاقطا هوائيا خاصا بشركة اتصالات بسطح منزله.. وساكنة حي بالناظور تطالب بالتدخل الفوري | مجتمع
بالصور..بدون موافقة الجيران: شخص يضع لاقطا هوائيا خاصا بشركة اتصالات بسطح منزله.. وساكنة حي بالناظور تطالب بالتدخل الفوري
وضعت ساكنة حي السلام العروي بمدينة الناظور، مؤخرا، شكاية بالمكتب الوطني للكهرباء، وذلك على خلفية وضع شركة خاصة بالاتصالات لاقطا هوائيا بسطح أحد المنازل، دون الحصول على موافقتهم.

''شوف تيفي''

وضعت ساكنة حي السلام العروي بمدينة الناظور، مؤخرا، شكاية بالمكتب الوطني للكهرباء، وذلك على خلفية وضع شركة خاصة بالاتصالات لاقطا هوائيا بسطح أحد المنازل، دون الحصول على موافقتهم.

وأوضحت ساكنة حي السلام في هذه الشكاية التي تم تعزيزها بتوقيعات الرافضين لقرار وضع اللاقط الهوائي، أن شخصا، مكن الشركة من وضع لاقط هوائي على سطح منزله، دون استشارتهم، مؤكدين أن المكان الذي وضع به اللاقط الهوائي آهل بالسكان وأزقته لا يتعدى عرضها ستة أمتار، بالإضافة إلى عدم توفر الشروط الموضوعية التي تسمح لصاحب المنزل بإبرام عقد مع هذه الشركة الخاصة بالاتصالات.

وأكدت الساكنة تعرضها ورفضها التام، لتزويد الشركة بالكهرباء لتشغيل ''اللاقط الهوائي''، ملتمسين من المكتب الوطني للكهرباء بالناظور اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

 

 

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المغرب شوف تيفي الساكنة حي السلام الكهرباء الشركة مدينة الناظور

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