 تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة بالرباط سلا الصخيرات تمارة خلال سنة 2017 ﻿
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تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة بالرباط سلا الصخيرات تمارة خلال سنة 2017

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:11 تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة بالرباط سلا الصخيرات تمارة خلال سنة 2017 | مجتمع
تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة بالرباط سلا الصخيرات تمارة خلال سنة 2017
أعلن والي أمن ولاية الرباط سلا الصخيرات تمارة الخميسات مصطفى مفيد اليوم الأربعاء بالرباط، أن المصالح الأمنية تمكنت في إطار الجهود المبذولة للوقاية وزجر مختلف مظاهر الجنوح والانحراف خلال سنة 2017 من

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أعلن والي أمن ولاية الرباط سلا الصخيرات تمارة الخميسات مصطفى مفيد اليوم الأربعاء بالرباط، أن المصالح الأمنية تمكنت في إطار الجهود المبذولة للوقاية وزجر مختلف مظاهر الجنوح والانحراف خلال سنة 2017 من معالجة 54 ألفا و24 قضية مسجلة من أصل 60 ألفا و320 شخصا.

وأوضح السيد مفيد خلال حفل بمناسبة تخليد أسرة الأمن الوطني للذكرى الثانية والستين لتأسيسها، أن نسبة نجاح هذه العمليات الأمنية بلغت 89 بالمائة ، مشيرا إلى أنه تم تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

وأضاف أن العمليات الأمنية الاستباقية لمصالح الأمن توجت خلال السنة المنصرمة بتفكيك 626 عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بجميع أنواعها، و 283 شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة و19 شبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير واستعماله.

وفي مجال زجر مخالفات مدونة السير، أشار المسؤول الأمني إلى أنه تم خلال سنة 2017 تسجيل 102 ألف و325 مخالفة مرورية، بنسبة ارتفاع تقدر بزائد 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

 

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