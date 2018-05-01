سفير المغرب في بنين : الملف المغربي يستجيب للمعايير الدولية لاستضافة مونديال 2026 ﻿

أكد سفير المغرب في بنين، رشيد الركيبي، أن ملف الترشيح المغربي يتضمن جميع التزامات المملكة الخاصة بتنظيم كأس العالم 2026.

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أكد سفير المغرب في بنين، رشيد الركيبي، أن ملف الترشيح المغربي يتضمن جميع التزامات المملكة الخاصة بتنظيم كأس العالم 2026.

وأوضح الدبلوماسي المغربي، في حديث للمجلة البنينية (بريفرانس ماغازين)، أن لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، أكدت أن المملكة سبق وجسدت العديد من التزاماتها المعبر عنها في الترشيحات السابقة، وأن ملفها، ذا الجودة العالية، يستجيب للمعايير الدولية.

وذكر الركيبي بأن الملك محمد السادس كان عبر في رسالته التي وجهها يوم ثاني مارس المنصرم، إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي، عن دعمه اللامشروط لاحتضان هذه المنافسة العالمية.

واعتبر السفير المغربي أن للمغرب كل الحظوظ لاستضافة كأس العالم 2026 إذا تمكن من الإقناع بمؤهلاته المتصلة بالقرب والأمن والبعد الإفريقي والشغف بكرة القدم.

وأوضح أن هناك العديد من المزايا الأخرى ليتم تنظيم كأس العالم في المغرب، من قبيل؛ القرب الزمني مع أوروبا وإفريقيا، ومسافات السفر القصيرة بين المدن؛ بما من شأنه أن ييسر عمليات التنقل، لافتا الى أن ترشيح المغرب هو بمثابة ترشيح للقارة الإفريقية.

وسجل أن المغرب راكم تجربة مهمة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى في مجالات عديدة رياضية واقتصادية وثقافية، مذكرا بالتنظيم الجيد ل(الشان 2018) سواء على المستوى الإنساني أو اللوجيستي أو التقني، خاصة في ظل اعتماد، ولأول مرة في أفريقيا، تقنية التحكيم عبر الفيديو.

وعلى صعيد آخر، ذكر الركيبي بأن الفريق الوطني لكرة القدم يستعد للمشاركة في منافسات كأس العالم 2018 بموسكو التي ستقام بعد بضعة أسابيع، مسجلا أنه قبل بلوغ هذا التأهل، كان أسود الأطلس قد خاضوا منافسات قوية خلال الإقصائيات المؤهلة لهذا الموعد الكروي العالمي.

ويذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.