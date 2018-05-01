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ها علاش المغاربة ''كيترمضنو'' خلال شهر رمضان

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 04:04 ها علاش المغاربة كيترمضنو خلال شهر رمضان | مجتمع
ها علاش المغاربة ''كيترمضنو'' خلال شهر رمضان
أكد علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع، على أن حالة ''الترمضين'' التي يقع فيها بعض الأشخاص لا علاقة لها بشهر رمضان الكريم، مشددا على أن بعض المنحرفين يستغلون هذا الشهر الكريم للقيام بإثارة الفوضى

''شوف تيفي''

أكد علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع، على أن حالة ''الترمضين'' التي يقع فيها بعض الأشخاص لا علاقة لها بشهر رمضان الكريم، مشددا على أن بعض المنحرفين يستغلون هذا الشهر الكريم للقيام بإثارة الفوضى واستهداف المواطنين.

وأوضح الشعباني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن الحالات العصبية، توجد في جميع الأوقات سواء في الأسواق أو الأماكن التي تعرف ازدحاما، وبالتالي لا يمكن ربطها بشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن المغاربة، خلقوا مصطلح ''الترمضين'' الذي لا علاقة له بهذا الشهر.

وأبرز الشعباني أن هناك بعض الأشخاص، يستغلون رمضان لإثارة الفوضى وافتعال بعض الأمور بدعوى ''مقطوعين من التدخين''، أو بسبب قلة الأكل، وخاصة المنحرفين الذين يقومون بـ ''الترمضين''، خاصة خلال فترة الزوال التي تعرف إقبال المواطنين على الأسواق والمحلات التجارية.



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأسواق رمضان الكريم التدخين الترمضين

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