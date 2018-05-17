 مونديال 2026 ...''تاسك فورس'' تكشف موعد إصدارها القرار النهائي بشأن الملف المغربي والأمريكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر | ثقافة و فنون

مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر

بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك | حوادث و حقوق

بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك

الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة العثماني | بوليتيك

الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة ''العثماني''

توقيف أزيد من 50 ألف شخص في حالة تلبس بالجرم في ظرف سنة بمدينة وجدة | مجتمع

توقيف أزيد من 50 ألف شخص في حالة تلبس بالجرم في ظرف سنة بمدينة وجدة

بالصور..بدون موافقة الجيران: شخص يضع لاقطا هوائيا خاصا بشركة اتصالات بسطح منزله.. وساكنة حي بالناظور تطالب بالتدخل الفوري | مجتمع

بالصور..بدون موافقة الجيران: شخص يضع لاقطا هوائيا خاصا بشركة اتصالات بسطح منزله.. وساكنة حي

تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة بالرباط سلا الصخيرات تمارة خلال سنة 2017 | مجتمع

تقديم 63 ألفا و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة بالرباط سلا الصخيرات تمارة خلال

ها علاش المغاربة كيترمضنو خلال شهر رمضان | مجتمع

ها علاش المغاربة ''كيترمضنو'' خلال شهر رمضان

وفاة الصحفية الأمازيغية حادة عبو | مجتمع

وفاة الصحفية الأمازيغية حادة عبو

هذا موقف المغرب من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار على المشاركين في مسيرات سلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة | بوليتيك

هذا موقف المغرب من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار على المشاركين في مسيرات سلمية على

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

مونديال 2026 ...''تاسك فورس'' تكشف موعد إصدارها القرار النهائي بشأن الملف المغربي والأمريكي

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 03:55 مونديال 2026 ...تاسك فورس تكشف موعد إصدارها القرار النهائي بشأن الملف المغربي والأمريكي | سبور
مونديال 2026 ...''تاسك فورس'' تكشف موعد إصدارها القرار النهائي بشأن الملف المغربي والأمريكي
كشفت لجنة ترشيح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، أن لجنة ''تاسك فورس''، المكلفة بتقييم ملفي الترشيح لتنظيم كأس العالم 2026، ستقوم بإصدار قرارها النهائي بخصوص الملف المغربي و الملف الأمريكي .

شوف سبور

كشفت لجنة ترشيح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، أن لجنة ''تاسك فورس''، المكلفة بتقييم ملفي الترشيح لتنظيم كأس العالم 2026، ستقوم بإصدار قرارها النهائي بخصوص الملف المغربي و الملف الأمريكي .

وأعلنت لجنة ترشيح المغرب 2026، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في التويتر، أن اللجنة ستصدر قرارها يوم 29 من الشهر الجاري، حيث تمتلك آلية إبعاد أي ملف من مرحلة التصويت النهائي بموسكو الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، قد رفض طلب المغرب من أجل منع 4 دول من التصويت على البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، حيث كانت لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، قد طالبت ''الفيفا'' بمنع بورتو ريكو وجمهورية غوام والجزر العذراء وجزر الساموا، من التصويت على البلد الذي سيستضيف المونديال، بسبب تبعيتها السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدار البيضاء لجنة ترشيح المغرب 2026 كأس العالم 2026 تاسك فورس الملف الأمريكي الملف المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخيرا زيدان يقبل تعاقد الريال مع نجم المنتخب المصري محمد صلاح | سبور

أخيرا زيدان يقبل تعاقد الريال مع نجم المنتخب المصري محمد صلاح

بسبب أزارو..الأهلي يتصل بطبيب المنتخب المغربي | سبور

بسبب أزارو..الأهلي يتصل بطبيب المنتخب المغربي

سفير المغرب في بنين : الملف المغربي يستجيب للمعايير الدولية لاستضافة مونديال 2026 | سبور

سفير المغرب في بنين : الملف المغربي يستجيب للمعايير الدولية لاستضافة مونديال 2026

سكوب..هذا ما صرحت به ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار أمام الشرطة بخصوص تعرضها للاعتداء الجنسي | سبور

سكوب..هذا ما صرحت به ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' أمام الشرطة بخصوص تعرضها للاعتداء الجنسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حدث هذا في البرازيل... امرأة تطلق النار على شاب اعتدى على مجموعة أطفال بالشارع | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

حدث هذا في البرازيل... امرأة تطلق النار على شاب اعتدى على مجموعة أطفال بالشارع

بالفيديو ..استقبال رائــع لفريق رجاء أكادير بعد التتويج بالبطولة من طرف مسؤولي ولاية جهة سوس ماسة | خارج البلاطو

بالفيديو ..استقبال رائــع لفريق رجاء أكادير بعد التتويج بالبطولة من طرف مسؤولي ولاية جهة سوس ماسة

بالفيديو..مُمثلة مغربية تستعيد التفاصيل المؤلمة لذكرى 16 ماي بعد مرور 15 سنة | خارج البلاطو

بالفيديو..مُمثلة مغربية تستعيد التفاصيل المؤلمة لذكرى 16 ماي بعد مرور 15 سنة

بوجه مكشوف .. أم عازبة جــزائرية وعايشة فالمغرب مهددة بالتشرد تكشف قصتها المثيرة وها كيفاش ضربات إيديها | خارج البلاطو

بوجه مكشوف .. أم عازبة جــزائرية وعايشة فالمغرب مهددة بالتشرد تكشف قصتها المثيرة وها كيفاش ضربات إيديها

﻿

آخر المستجدات

مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

مثير.. وليد أزارو يقع في مقالب رامز جلال ويواجه دبا روسيا مفترسا في قالب ساخر

بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك | حوادث و حقوق

بعد العثور على جثة رجل فوق سطح مياه قناة للري.. مكالمة هاتفية تفضح المشبته به في قتل الهالك

الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة العثماني | بوليتيك

الفريق الاستقلالي يستعد للتصعيد مع حكومة ''العثماني''

توقيف أزيد من 50 ألف شخص في حالة تلبس بالجرم في ظرف سنة بمدينة وجدة | مجتمع

توقيف أزيد من 50 ألف شخص في حالة تلبس بالجرم في ظرف سنة بمدينة وجدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.