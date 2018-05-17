مونديال 2026 ...''تاسك فورس'' تكشف موعد إصدارها القرار النهائي بشأن الملف المغربي والأمريكي ﻿

كشفت لجنة ترشيح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، أن لجنة ''تاسك فورس''، المكلفة بتقييم ملفي الترشيح لتنظيم كأس العالم 2026، ستقوم بإصدار قرارها النهائي بخصوص الملف المغربي و الملف الأمريكي .

شوف سبور

كشفت لجنة ترشيح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، أن لجنة ''تاسك فورس''، المكلفة بتقييم ملفي الترشيح لتنظيم كأس العالم 2026، ستقوم بإصدار قرارها النهائي بخصوص الملف المغربي و الملف الأمريكي .

وأعلنت لجنة ترشيح المغرب 2026، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في التويتر، أن اللجنة ستصدر قرارها يوم 29 من الشهر الجاري، حيث تمتلك آلية إبعاد أي ملف من مرحلة التصويت النهائي بموسكو الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، قد رفض طلب المغرب من أجل منع 4 دول من التصويت على البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، حيث كانت لجنة ترشح الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، قد طالبت ''الفيفا'' بمنع بورتو ريكو وجمهورية غوام والجزر العذراء وجزر الساموا، من التصويت على البلد الذي سيستضيف المونديال، بسبب تبعيتها السياسية للولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.