ولاية أمن أكادير تخلد الذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وتستحضر منجزات مختلف الفرق الأمنية +''صور'' ﻿

خلدت أسرة الأمن الوطني اليوم الأربعاء 16 ماي بمدينة أكادير، على غرار باقي المدن المغربية، الذكرى الـ 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، ويعد هذا الاحتفال مناسبة لاستحضار الجهود الجبارة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خلدت أسرة الأمن الوطني اليوم الأربعاء 16 ماي بمدينة أكادير، على غرار باقي المدن المغربية، الذكرى الـ 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، ويعد هذا الاحتفال مناسبة لاستحضار الجهود الجبارة المبذولة على مستوى ولاية الأمن بأكادير.

وشكلت هذه الذكرى فرصة مواتية لاستحضار الجهود المبذولة في سياق التنزيل السليم لمقتضيات الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني المستلهمة من التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد أشار والي أمن أكادير أن هذه الاستراتيجية، المتميزة بضوابط الحكامة الأمنية الجيدة متعددة الأبعاد، ترمي إلى مواكبة التطورات الظرفية، واستباق التحديات وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية، والتطورات التي تعرفها الجريمة سواء في أبعادها البسيطة أو المنظمة أو تلك العابرة للحدود، وتعزيز القواعد البشرية واللوجستية للمصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة.

وذكر بأهم محاور هذه الاستراتيجية، المتمثلة على الخصوص في تعزيز مكانة العنصر البشري من خلال دعم وضعه القانوني وهو يزاول مهامه الرسمية، وتحديد مسؤولياته، وواجباته تجاه المواطن، وتأطير حسه الأمني بمختلف التوجيهات ذات الطبيعة التقنية والقانونية، وإخضاعه للتكوين المستمر، مشيرا إلى أن ولاية الأمن بمدينة أكادير تعمل على تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة وتجنب مخاطر التهديدات الإرهابية، من خلال إجراءات تتسم بالقوة والعمق، واعتماد مقاربات متعددة وشاملة في ميدان المراقبة العلمية والفنية للمجال العام والتنسيق والتعاون في مجال العمليات الاستعلاماتية مع مختلف السلطات المحلية الإدارية والأمنية الموازية، بشكل متكامل ومندمج، واعتماد التقنيات لاستباق أي تهديد أمني محتمل.



يذكر أنه قد تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية من معالجة 18 ألفا و154 قضية من بينها 2848 قضية ماسة بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، وبموجبها تم تقديم 16 ألفا و225 شخصا أمام العدالة أي بنسبة نجاح في محاربة الجريمة وصلت 86 في المائة.

وفي إطار المجهودات المبذولة لمحاربة آفة المخدرات، تم إنجاز 2960 مسطرة قضائية، أسفرت عن إيقاف 3377 مروجا للمخدرات، كما جرى حجز أكثر من 273 كيلوغراما من مخدر الشيرا و7751 قرصا مخدرا و113 غراما من مخدر الكوكايين.

وفي مجال السلامة الطرقية فولاية أمن أكادير تحرص على تبني مقاربة أمنية تتوخى التحسيس بمخاطر السير وإشاعة ثقافة التربية الطرقية من خلال تغليب جانب التوعية على خيار الزجر، حماية لمستعملي الطريق من السلوكات المتهورة لبعض السائقين.

وارتباطا بالموضوع قامت المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم السير والجولان خلال سنة 2017 والأشهر الأولى من هذه السنة بتسجيل 76 ألفا و440 مخالفة، واستخلاص سبعة ملايين و347 ألف درهم كغرامات جزافية، علاوة على إيداع 12.091 عربة من مختلف الأصناف و8004 دراجة نارية بالمحجز البلدي بسبب مخالفتها لقانون السير والجولان.

وضمانا لنجاعة مصالح الأمن في التعامل مع مختلف الإكراهات والتحديات وصون أمن الوطن والمواطنين وزوار المملكة، يقول والي الأمن :'' ركزت خطة المديرية العامة على تكوين وتطوير الكفاءات وتحديث مقومات نسائها ورجالها وأجهزتها عبر خلق دينامية متطورة ومتسارعة في مجال التكوين العلمي والتقني والتكنولوجي المتطور والتدريب الميداني، دينامية تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما، وتوفير العتاد المتطور، ووسائل متقدمة للدعم والإسناد، ما مكن مصالح الأمن بهذه الولاية من التأقلم السريع، بمعنويات عالية وثقة ثابتة، مع المتغيرات الظرفية والإشكالات الميدانية المختلفة التي تواجهها مصالح الشرطة لتدبير مختلف مظاهر المساس بالأمن والنظام العموميين ومظاهر الانحراف بشكل عام''.