 سكوب..هذا ما صرحت به ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' أمام الشرطة بخصوص تعرضها للاعتداء الجنسي ﻿
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سكوب..هذا ما صرحت به ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' أمام الشرطة بخصوص تعرضها للاعتداء الجنسي

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 02:47 سكوب..هذا ما صرحت به ابنة مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار أمام الشرطة بخصوص تعرضها للاعتداء الجنسي | سبور
سكوب..هذا ما صرحت به ابنة مدرب المنتخب المغربي ''هيرفي رونار'' أمام الشرطة بخصوص تعرضها للاعتداء الجنسي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشكاية التي قامت بوضعها ''كونديد رونار'' في حق شاب اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها، تقرر اليوم الأربعاء، نقلها من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة نانسي التي يقطن بها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشكاية التي قامت بوضعها ''كونديد رونار'' في حق شاب اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها، تقرر اليوم الأربعاء، نقلها من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة نانسي التي يقطن بها الشاب المشتبه به.

وأوضح المصدر ذاته، أن ابنة مدرب المنتخب المغربي، قالت في تصريحاتها للضابطة القضائية، عند كشفها عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له، أنها كانت نائمة إلى جانب زميلها بالبرنامج، واستيقظت بعد أن شعرت بلمسه لها، حيث ضبطته وهو يحاول تقبيلها والاعتداء جنسيا عليها.

وأشار ذات المصدر، إلى أن العديد من الشروط تفرض على المشاركين بالبرنامج ومن بينها النوم على الأرض وارتداء لباس مثير، مبرزا أن أحد الشهود وخلال الاستماع، دافع عن زميله ونفى وجود واقعة الاعتداء الجنسي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنتخب المغربي هيرفي رونار الاعتداء الجنسي

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