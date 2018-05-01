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استئنافية ورزازات تحكم ببراءة رئيس جماعة ومستشار جماعي متابعان بتهمة التزوير

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 02:35 استئنافية ورزازات تحكم ببراءة رئيس جماعة ومستشار جماعي متابعان بتهمة التزوير | مجتمع
استئنافية ورزازات تحكم ببراءة رئيس جماعة ومستشار جماعي متابعان بتهمة التزوير
قضت محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات يوم أمس الثلاثاء بالحكم ببراءة رئيس جماعة ''ترناتة'' التابعة لإقليم زاكورة من تهمة تزوير محررات رسمية، والتي كان قد توبع بها رفقة مستشار ينتمي لنفس الجماعة.

شوف تيفي: ورزازات

قضت محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات يوم أمس الثلاثاء بالحكم ببراءة رئيس جماعة ''ترناتة'' التابعة لإقليم زاكورة من تهمة تزوير محررات رسمية، والتي كان قد توبع بها رفقة مستشار ينتمي لنفس الجماعة.

وحسب مصادر خاصة لـ''شوف تيفي''، فحيثيات القضية تعود إلى شهر فبراير من سنة 2016 بعدما تقدم ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة ''ترناتة'' بشكاية ضد رئيس الجماعة رفقة مستشار بتهمة إدراج أسمائهم الثلاثة بمحضر الدورة بالرغم من أنهم لم يكونوا حاضرين ولم يتوصلوا بأي استدعاء للحضور، وهو ما اعتبروه تزويرا.

وأضافت ذات المصادر، أن المحكمة بعد عدة جلسات ماراطونية قررت تمتيع المتابعين بحكم البراءة من التهم المنسوبة لهما، إثر تأكد المحكمة بعدم ثبوت سوء النية خاصة بالنسبة للرئيس لأن إضافة أسماء المشتكين لن يؤثر في قرارات المجلس، حيث أن أغلبية الأعضاء موالون له، إضافة إلى أن حصول الضرر في ذلك غير قائم للجهة المشتكية الذين اتضح أن بعض تصريحاتهم تتناقض مع تصريحات شهود القضية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ورزازات براءة رئيس جماعة مستشار استئنافية تهمة التزوير

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