هام للمغاربة.. ها شحال من ساعة غادي نصومو في شهر رمضان ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية قبل ساعات من حلول شهر رمضان 1439 هجرية، عن التقسيم الخاص بساعات الصيام في مختلف دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تراوحت ساعات الصيام ما بين عشر وعشرين

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عربية قبل ساعات من حلول شهر رمضان 1439 هجرية، عن التقسيم الخاص بساعات الصيام في مختلف دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تراوحت ساعات الصيام ما بين عشر وعشرين ساعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ساعات الصيام مثلا في المغرب خلال شهر رمضان ستصل لحوالي 15 ساعة و20 دقيقة، وهو نفس التوقيت تقريبا في جميع الدول العربية باستثناء اليمن التي ستكون فيها ساعات الصيام أقل من 14 ساعة.

وعلاقة بالموضوع، فإن نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك بالإمارات إبراهيم الجروان، والذي توقع أن يكون الخميس 17 ماي الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول الإسلامية، وفقا للحسابات الفلكية، أكد أن الشهر الفضيل سيكون فيه 29 يوما فقط ، وسيتجاوز عدد ساعات الصيام في العديد من الدول 15 ساعة.