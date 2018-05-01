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وفاة نجم المنتخب الإنجليزي السابق

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 01:44 وفاة نجم المنتخب الإنجليزي السابق | سبور
وفاة نجم المنتخب الإنجليزي السابق
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، عن وفاة لاعبه السابق راين ويلسون المتوج سنة 1966 بلقب كأس العالم مع منتخب إنجلترا ، عن عمر 83 سنة.

شوف سبور

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، عن وفاة لاعبه السابق راين ويلسون المتوج سنة 1966 بلقب كأس العالم مع منتخب إنجلترا ، عن عمر 83 سنة.

وحملت سنة 1966 ذكرى طيبة للظهير الأيسر ويلسون (63 مباراة دولية)، حيث توج مع فريق إيفرتون بكأس إنجلترا على ملعب ويمبلي، ثم مع المنتخب بكأس العالم في النسخة الوحيدة التي استضافتها بلاده، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا الغربية 4-2 على الملعب ذاته.

وبدأ ويلسون مسيرته مع فريق هادرسفيلد في العام 1952 وهو في السابعة عشرة من العمر، وخاض معه 283 مباراة، قبل الانتقال الى نادي إيفرتون عام 1964.

ويحظى ويلسون باحترام كبير في الناديين. وأطلقت على المباراة التي جمعتهما في أبريل في الدوري الممتاز تسمية ''يوم راي ويلسون''.

 

 

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شوف سبور المغرب الدار البيضاء نادي إيفرتون الإنجليزي راين ويلسون منتخب إنجلترا

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