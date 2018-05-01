اتحاد طنجة يواجه فريقا إسبانيا احتفالا بلقب البطولة الاحترافية ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة، راسلوا مسؤولي فريق إشبيلية الإسباني، من أجل إجراء مباراة ودية بينهما، يوم 23 ماي الجاري، على أرضية ملعب ''ابن بطوطة'' بطنجة.

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة، راسلوا مسؤولي فريق إشبيلية الإسباني، من أجل إجراء مباراة ودية بينهما، يوم 23 ماي الجاري، على أرضية ملعب ''ابن بطوطة'' بطنجة.

و كشفت نفس المصادر، أن مسؤولي ''فارس البوغاز''، اختاروا الفريق الإسباني، للاحتفال بلقب البطولة الاحترافية، الذي حققه الأسبوع الماضي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق المغرب التطواني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية.

يذكر أن مسؤولي فريق اتحاد طنجة لكرة القدم ، قرروا تخصيص حافلة مكشوفة اليوم الأربعاء ، خلال احتفالاتهم سيجوبون عبرها أهم شوارع مدينة طنجة، احتفالا بلقب البطولة لأول مرة.





