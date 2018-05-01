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انفراد: لقجع يحضر للرفع من مستوى البطولة الإحترافية وهذا ما قرره بخصوص الشركات

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 01:16 انفراد: لقجع يحضر للرفع من مستوى البطولة الإحترافية وهذا ما قرره بخصوص الشركات | سبور
انفراد: لقجع يحضر للرفع من مستوى البطولة الإحترافية وهذا ما قرره بخصوص الشركات
بات من المنتظر أن يدعو فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة لإجتماع حاسم للمكتب المديري للجامعة مباشرة بعد اسدال الستار على منافسات البطولة الإحترافية.

شــــوف تيفي:

بات من المنتظر أن يدعو فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة لإجتماع حاسم للمكتب المديري للجامعة مباشرة بعد اسدال الستار على منافسات البطولة الإحترافية.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن الإجتماع المرتقب سيطرح من خلاله فوزي لقجع محموعة من المقترحات التي تهدف لتطوير البطولة الإحترافية.

وقال المصدر نفسه، إن لقجع أنهى مشاوراته مع مجموعة من الخبراء في مجال كرة القدم، وخلص إلى ضرورة طرح بعض النقاط للمصادقة في اجتماع المكتب المديري أبررزها امكانية استعمال تقنية الفيديو في البطولة ابتداء من الموسم الكروي القادم، ومقترح آخر يهم اجراء مباريات بطولة الأمل في رفع ستار مباريات الكبار.

وذكر المصدر نفسه، أن رئيس الجامعة سيتطرق أيضا لموضوع انشاء الشركات الرياضية للفرق، بعدما خلص بمعية اطر الوزارة إلى صعوبة اخراج هذه الشركات لأرض الواقع في الفترة الحالية.

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب جامعة لقجع أطر وزارة الشباب و الرياضة اجتماع

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