 خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام وتسلبه 12 ألف درهم ﻿
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خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام وتسلبه 12 ألف درهم

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 00:46 خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام وتسلبه 12 ألف درهم | حوادث و حقوق
خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام وتسلبه 12 ألف درهم
بعد جريمة القتل التي ارتكبها قبل أسبوع شخصان وهما في حالة سكر طافح في حق صياد بقلب منزله وأمام زوجته وأبنائه، جراء تعرضه لطعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الظهر والبطن،

شـــوف تيفي:

بعد جريمة القتل التي ارتكبها قبل أسبوع شخصان وهما في حالة سكر طافح في حق صياد بقلب منزله وأمام زوجته وأبنائه، جراء تعرضه لطعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الظهر والبطن، وذلك عقب تعرض مسجد قريب من مكان ارتكاب هذه الجريمة إلى هجوم من طرف بعض الجانحين صباح يومه الأربعاء، حيث قاموا بتعنيف الإمام وربط يده وراء ظهره، قبل أن يسلبوا منه 12 ألف درهم كانت بحوزته ويلوذوا بالفرار.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن عناصر الدرك الملكي حلت بمكان وقوع الجريمة، وقامت بتحرياتها في شأن هذا الحادث المأساوي، في الوقت الذي لا يزال البحث عن مرتكبيه جاريا، مع أن شهود عيان أكدوا أن الجناة ليسوا غرباء عن الدوار الذي أصبحت ساكنته غير آمنة على بيوتها، في الوقت الذي بادرت فيه بعض العائلات إلى مغادرة الدوار خوفا من أن يطالها مكروه، وضمنها أسرة الصياد القتيل التي شرعت في جمع أثاتها للإستقرار في مدينة الصويرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب صياد إمام الدرك الملكي الصويرة

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