 ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

aالوزير بوريطة يشيد بالدور البناء الذي تضطلع به إسبانيا من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء | بوليتيك

aالوزير بوريطة يشيد بالدور ''البناء'' الذي تضطلع به إسبانيا من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء

خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام وتسلبه 12 ألف درهم | حوادث و حقوق

خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام

ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة | مجتمع

ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة

بحضور لفتيت والحموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تحتفي بالذكرى الثانية والستين لتأسيسها بالقنيطرة | بوليتيك

بحضور لفتيت والحموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تحتفي بالذكرى الثانية والستين لتأسيسها

بالصـــور..هكذا احتفلت أسرة الأمن الوطني بالذكرى الـ62 لتأسيس مديرية الأمن الوطني بالقنيطرة | بوليتيك

بالصـــور..هكذا احتفلت أسرة الأمن الوطني بالذكرى الـ62 لتأسيس مديرية الأمن الوطني بالقنيطرة

فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس | مجتمع

فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس

جمعية فلكية مغربية: عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور | مجتمع

جمعية فلكية مغربية: '' عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور

عاجل..توفيق بوعشرين يمثل أمام القضاء في أول أيام رمضان | بوليتيك

عاجل..توفيق بوعشرين يمثل أمام القضاء في أول أيام رمضان

سابقة.. مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء توصل الأدوية للمرضى بمنازلهم..وهاكيفاش | بوليتيك

سابقة.. مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء توصل الأدوية للمرضى بمنازلهم..وهاكيفاش

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 00:33 ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة | مجتمع
ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بتمارة، قضت مساء أمس الثلاثاء 15 ماي، بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر والغرامة المالية في حق الشابة البالغة من العمر 34 سنة، والتي تورطت في تصوير نساء

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بتمارة، قضت مساء أمس الثلاثاء 15 ماي، بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر والغرامة المالية في حق الشابة البالغة من العمر 34 سنة، والتي تورطت في تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي.

وأوضح المصدر ذاته أن شريك الشابة ''الجباص'' والذي تم إيقافه، مؤخرا، ووضع بسجن العرجات، قضت المحكمة بدفعه فقط لغرامة مالية تصل قيمتها 3 ملايين سنتيم .

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت قبل أسبوعين، أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة في أعقاب صدور شريط فيديو يوثق لسيدات داخل حمام بلدي، أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، كما مكنت من توقيفها بمدينة تمارة في منتصف نهار اليوم الجمعة 4 ماي الجاري.

وحسب بلاغ للمديرية فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد نشر مقاطع من شريط فيديو على شبكة الأنترنت، يوثق لسيدات داخل حمام خاص بالنساء، وهو ما مكن من تحديد مكان التصوير بمدينة تمارة، كما تم الاستماع لإحدى الضحايا بصفتها شاكية، قبل أن يتم الاهتداء إلى هوية السيدة التي صورت الشريط وتوقيفها رهن إشارة البحث.

وأكد البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث، أبرزت أن المشتبه فيها كانت قد صورت الشريط المذكور بواسطة كاميرا هاتفها المحمول، في غفلة من زبونات الحمام، بناءً على طلب من أحد الأشخاص.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحمام الشعبي المحكمة الابتدائية مصالح الأمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس | مجتمع

فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس

جمعية فلكية مغربية: عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور | مجتمع

جمعية فلكية مغربية: '' عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء ديمازول الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا بالصيدليات | مجتمع

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء "ديمازول" الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا بالصيدليات

هـــام للمغاربة.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل | مجتمع

هـــام للمغاربة.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مُـــؤلم و بالفيديو..في قلب منزل التلميذ اللي مات بعدما طاح عليه سقف بناية قديمة مهجورة بوجدة..ولدي كان كيلعب هو وصاحبو و ماتو بزوج | خارج البلاطو
منذ 48 دقيقة

مُـــؤلم و بالفيديو..في قلب منزل التلميذ اللي مات بعدما طاح عليه سقف بناية قديمة مهجورة بوجدة..ولدي كان كيلعب هو وصاحبو و ماتو بزوج

بالفيديو..أورانج تجمع أبرز اليوتوبورز المغاربة في سلسلة رمضانية | مال و أعمال

بالفيديو..أورانج تجمع أبرز اليوتوبورز المغاربة في سلسلة رمضانية

بالفيديو..رجال الحموشي بأكادير يحتفلون بذكرى تأسيس مديرية الأمن | خارج البلاطو

بالفيديو..رجال الحموشي بأكادير يحتفلون بذكرى تأسيس مديرية الأمن

حــصري و بالفيديو..في قلب عين سيدي علي..هامنين كيخرج المــاء | خارج البلاطو

حــصري و بالفيديو..في قلب ''عين'' سيدي علي..هامنين كيخرج المــاء

﻿

آخر المستجدات

aالوزير بوريطة يشيد بالدور البناء الذي تضطلع به إسبانيا من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

aالوزير بوريطة يشيد بالدور ''البناء'' الذي تضطلع به إسبانيا من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء

خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام وتسلبه 12 ألف درهم | حوادث و حقوق

خطــير.. بعد جريمة قتل صياد نواحي الصويرة.. عصابة تقتحم مسجدا بقرب مكان الجريمة وتعتدي على الإمام

ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة | مجتمع

ها شحال ديال الحبس عطاو للشابة اللي صورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي بتمارة

بحضور لفتيت والحموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تحتفي بالذكرى الثانية والستين لتأسيسها بالقنيطرة | بوليتيك

بحضور لفتيت والحموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تحتفي بالذكرى الثانية والستين لتأسيسها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.