 فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس ﻿
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فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 23:52 فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس | مجتمع
فضيحة .. حشرات وفئران ومواد منتهية الصلاحية بمستودعات القمح بإحدى مطاحن مكناس
صادرت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتتبع التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك التابعة لعمالة مكناس اليوم الأربعاء 16 ماي 2018 على ثمانية أطنان من دقيق السميد المستدير المنتهي

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

صادرت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتتبع التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك التابعة لعمالة مكناس اليوم الأربعاء 16 ماي 2018 على ثمانية أطنان من دقيق السميد المستدير المنتهي الصلاحية، وكميات كبيرة قدرت ب 900 طن من القمح الصلب بإحدى المطاحن الصناعية المتواجدة بالحي الصناعي سيدي بوزكري بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، بعدما شكت في جودته ومصدره.

وضمن الكمية المصادرة، عثر أفراد اللجنة المذكورة على 360 طن من القمح الصلب داخل مستودع سري خارج المطحنة المعنية، لا يتوفر على أدنى الشروط والمعايير الصحية اللازمة، حيث تمت معاينة جحافل غفيرة من الحشرات والفئران ترتاع داخل هذا المستودع.

هذا، وقد عملت اللجنة المذكورة بناء على تعليمات الجهات المختصة على تشميع المستودعات التابعة لهاته المطحنة، بعدما حررت محاضر في النازلة، وأخضعت بعض العينات من المواد المحجوزة للتحليل المخبري.

 

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شــوف تيفي المغرب مكناس رمضان مستودعات فئران حشرات

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