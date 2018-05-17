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جمعية فلكية مغربية: عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور | مجتمع

جمعية فلكية مغربية: '' عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور

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جمعية فلكية مغربية: '' عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 23:35 جمعية فلكية مغربية: عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور | مجتمع
جمعية فلكية مغربية: '' عدد من المدن المغربية تعذر عليها رؤية هلال رمضان +صور
كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، اليوم الأربعاء، عن متابعتها لمختلف الإعلانات الرسمية للدول واللجان والتي أتت متوافقة مع بيانها بخصوص رمضان.

''شوف تيفي''

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، اليوم الأربعاء، عن متابعتها لمختلف الإعلانات الرسمية للدول واللجان والتي أتت متوافقة مع بيانها بخصوص رمضان.

 وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنها دعت كل متابعي صفحتها على فيسبوك إلى إرسال صور الهلال، وأكدت مشاركتها في التحري بالناظور مع مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمسجد الكبير بحي المطارن، مشيرة إلى أن الرؤية تعذرت في عدد من المدن بسبب الاضطربات الجوية التي تعيشها كالناظور ووجدة وتاوريرت وأزيلال ومكناس.

وأكدت الجميعة أن مجموعة من الصور تثبت بالملموس صحة الإعلان الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما هي حجة على الذين يشككون دائما في قطعية الحسابات الفلكية العلمية.

وأبرزت الجمعية أن ما يميز رمضان هذه السنة أنه بدأ بالخميس 17 ماي وسينتهي بالخميس 14 يونيو.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيسبوك الهلال رمضان الناظور وجدة مكناس

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