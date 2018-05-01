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أتليتيكو مدريد يتوج بالدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 23:14 أتليتيكو مدريد يتوج بالدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي | سبور
أتليتيكو مدريد يتوج بالدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي
توج فريق أتليتيكو مدريد بمسابقة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على فريق أولمبيك مارسيليا، بثلاثة أهداف نظيفة.

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توج فريق أتليتيكو مدريد بمسابقة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على فريق أولمبيك مارسيليا، بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجَّل أهداف الفريق الإسباني كل من أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ21، قبل أن يعود مع بداية الجولة الثانية لمضاعفة النتيجة، عند الدقيقة 49 بطريقة مميزة بعد أن وضع كرة ساقطة من فوق حارس المرمى على طريقة ليونيل ميسي، ثم أضاف القائد غابي الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة فقدان الفريق الفرنسي خدمات نجمه ديميتري باييت، بعد الإصابة التي تعرض لها، ليغادر أرضية الملعب قبل انقضاء نصف ساعة الأولى من اللقاء.
ويذكر أن المقابلة النهائية قد أُجريت على أرضية ملعب "الأنوار" بمدينة ليون.

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