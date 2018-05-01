عاجل..توفيق بوعشرين يمثل أمام القضاء في أول أيام رمضان ﻿

قررالقاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، قبل قليل، اليوم الأربعاء 16 ماي2018، تأجيل أشغال المحاكمة التي تجرى أطوارها بشكل سري إلى صباح يوم غد الخميس.

"شوف تيفي"

قررالقاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، قبل قليل، اليوم الأربعاء 16 ماي2018، تأجيل أشغال المحاكمة التي تجرى أطوارها بشكل سري إلى صباح يوم غد الخميس.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي بوشعيب فريح، اتخذ هذا القرار، بعدما رفضت المشتكية "إ.ح" الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الموجهة لها بخصوص ما وقع بينها وبين المتهم توفيق بوعشرين.

وأكد المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، حاولت عرقلة سير الملف من أجل إطالة الجلسات، مشيرا إلى أن هذه الهيئة طالبت بعدم عرض الفيديوهات التي تدين المتهم.