سابقة.. مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء توصل الأدوية للمرضى بمنازلهم..وهاكيفاش ﻿

أطلقت مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، مبادرة فريدة من نوعها، تتمثل في إيصال الأدوية إلى مرضى داء السكري بمنازلهم.

"شوف تيفي"

أطلقت مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، مبادرة فريدة من نوعها، تتمثل في إيصال الأدوية إلى مرضى داء السكري بمنازلهم.

وبدأت مقاطعة سيدي مومن، التي تعد أكبر مقاطعات الدار البيضاء من حيث الكثافة السكانية، في هذه العملية، وذلك بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية، التي توفر معطيات حول عدد المرضى وعناوينهم ونوعية الأدوية التي يتناولونها.

وشرع موظفو قسم حفظ الصحة، بالاعتماد على دراجات نارية مخصصة لعمليات الإيصال، في نقل الأدوية إلى منازل المواطنين، خاصة الكبار في السن والذين يفوق عمرهم 60 عاما، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت المقاطعة، على لسان رئيسها حميد بن غريضو، أن هذه العميلة تروم التخفيف عن المواطنين الكبار في السن والذين ليس بمقدورهم التنقل صوب المقاطعة كل شهر للحصول على الأدوية.

ونوه عدد من المواطنين المستفيدين من هذه العملية، والذين توصلوا بأدويتهم المعتادة بمنازلهم عوض التنقل إلى المقاطعة، بهذه المبادرة، والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم في التنقل خاصة أنهم من الفئات الهشة اجتماعيا.