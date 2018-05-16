عاجل...فوضى وتراشق بالحجارة بين عدد من سكان أنزا ضواحي أكادير والأمن الوطني بعد تدخل لمحاربة النقل السري ﻿

تعيش منطقة أنزا العليا في هذه الأثناء حالة من الاستنفار الأمني القصوى، وفوضى عارمة بعد مواجهة عنيفة بين مجموعة من الشبان ورجال الأمن إثر تدخل أمني لمحاربة النقل السري.

شوف تيفي:أكادير

تعيش منطقة أنزا العليا في هذه الأثناء حالة من الاستنفار الأمني القصوى، وفوضى عارمة بعد مواجهة عنيفة بين مجموعة من الشبان ورجال الأمن إثر تدخل أمني لمحاربة النقل السري.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن المصالح الأمنية تدخلت في إطار ما يخوله لها القانون من صلاحيات بتنسيق مع السلطات المحلية لمحاربة ظاهرة النقل السري التي تفشت بشكل كبير بالمنطقة السالفة الذكر، وذلك بتوقيف أحد ممتهني النقل السري وهو الأمر الذي جعل عددا من أبناء أنزا يتعاطفون مع السائق الموقوف محاولين منع رجال الأمن من القيام بمهامهم لتتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة وتراشق بالحجارة.

وأضافت ذات المصادر أن المواجهات استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية وقوات التدخل السريع التي هرعت لعين المكان وقامت بإنزال أمني كثيف وتحاول في هذه الأثناء استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام لا سيما بعد قدوم شبان آخرين من دواوير مجاورة لمساندة من دخلوا في مواجهة مع القوات العمومية.

هذا وأدت هذه الأحداث إلى انقطاع بعض المحاور الطرقية بشكل جزئي خاصة تلك الرابطة بين تدارت وأنزا.