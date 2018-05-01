عاجل..نايضة ديال بصح خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والقضية وصلات لإرهاب الضحايا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، اضطر قبل قليل اليوم الأربعاء 16 ماي، إلى رفع أشغال الجلسة، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، اضطر قبل قليل اليوم الأربعاء 16 ماي، إلى رفع أشغال الجلسة، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأوضح المصدر ذاته، أن هيئة الدفاع عن المطالبات، أشارت إلى العمل الإرهابي الذي وقع بالمغرب في مثل هذا اليوم سنة 2003 ، وأكدت على أن هيئة الدفاع عن المتهم تقوم هي الأخرى بـ "إرهاب" المشتكيات حتى لا يتم عرض الفيديوهات الصادمة التي تدين بوعشرين.

وأكد ذات المصدر، أن اتهام هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني لهيئة الدفاع عن بوعشرين بـ "الإرهاب"، تسببت في وقوع مشادة كلامية حادة بينهما، استمرت ببهو المحكمة بعد رفع القاضي لأشغال الجلسة.