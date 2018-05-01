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عاجل..فضيحة صادمة تهز أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..ومشتكية تكشف أن المتهم كان يعتبرها دمية جنسية

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 20:58 عاجل..فضيحة صادمة تهز أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..ومشتكية تكشف أن المتهم كان يعتبرها دمية جنسية | بوليتيك
عاجل..فضيحة صادمة تهز أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..ومشتكية تكشف أن المتهم كان يعتبرها دمية جنسية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن تطورات مثيرة، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، دفعت بالقاضي بوشعيب فريح إلى رفع أشغال الجلسة إلى غاية عودة الهدوء نظرا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع، أن تطورات مثيرة، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، دفعت بالقاضي بوشعيب فريح إلى رفع أشغال الجلسة إلى غاية عودة الهدوء نظرا لوقوع مشادة كلامية حادة بين النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم والمحامي عبد الفتاح زهراش المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني خلال الاستماع للمشتكية الأبرز في الملف "إ.ح".

وأوضحت المصادر ذاتها أن النقيب محمد زيان تدخل خلال الاستماع للمشتكية "إ.ح" التي كانت تذرف الدموع، وهي تكشف ما وقع بينها وبين بوعشرين بمكتبه، ما دفع بالمحامي زهراش إلى التدخل والانتفاض في وجه النقيب زيان، قائلا: "وقت ادريس البصري سالا حنا في وقت دولة الحق والقانون"، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية جد حادة بينهما، مشيرا إلى أن المشتكية "إ.ح"، بدأت هي الأخرى في الصراخ في وجه زيان، قائلة: "ماتقاطعنيش..ماتقاطعنيش".

وأشار ذات المصدر إلى أن الملاسنات بين المحاميين، انتقلت من القاعة رقم 7 إلى بهو محكمة الاستئناف بالبيضاء، ما جعل العديد من المحامين يتدخلون لإنهاء هذا الخلاف بين زهراش وزيان الذي أصر على مواصلة الصراخ.

وعلاقة بملف توفيق بوعشرين، فقد أكد مصدر "شوف تيفي" أن المتهم ، وخلال أشغال الجلسة السرية، تدخل ورد على المحامي محمد الهيني المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وانتقد تصريحاته التي أدلى بها بخصوص المحامي الانجليزي والمحامية الفرنسية بعد تسجيلهما لإنابتهما.

وشدد المصدر نفسه أن توفيق بوعشرين، حاول تبرءة نفسه من التهم الموجهة إليه، وقال إن ما صرحت به المشتكية "إ.ح" مجرد ادعاءات، وقد تم اعتقاله فقط بسبب خطه التحريري، ما جعل المشتكية المذكورة، ترد عليه، قائلة: "كان كيهددني وكيقول ليا عندي شي حاجة عليك وغادي تجيني راكعة".

وأكد ذات المصدر أن المشتكية وبعد تهديد بوعشرين لها بعبارة "غادي تجيني راكعة"، لم تكن تعي الخلفيات الخاصة بهذا التهديد، ولكن وخلال الاستماع لها من طرف الفرقة الوطنية، وعرض مقطعي فيديو يظهران تعرضها للاغتصاب وإرغام بوعشرين لها على ممارسة الجنس معها رفقة صديقتها "س.ل"، تأكدت من طبيعة التهديد الذي كان مديرها في العمل يوجهه لها باستمرار.

وأبرز كذلك مصدر "شوف تيفي" أن المشتكية، اتهمت توفيق بوعشرين بالشذوذ الجنسي، وأكدت على أنه سلبها حياتها وإرادتها وكان يعتبرها عبدة له ومجرد دمية جنسية لقضاء رغباته الجنسية المتوحشة، قائلا لها: "أنتي عبدة ديالي وملكي وأحد السبايا ديالي وأي وقت بغيتك تكوني حاضرة"، مبرزا أن المحامين محمد الهيني وعبد الفتاح زهراش والمحامي محمد التويمي، أكدوا على أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية تتجاوز الاتجار بالبشر، لأن ما قام به بوعشرين أخطر من استباحة العرض بل يمكن اعتباره "استباحة للآدمية".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشتكية الجنس الخط التحريري توفيق بوعشرين

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