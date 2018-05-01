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الجزائر تعلن رسميا عن أول أيام شهر رمضان

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 18:35 الجزائر تعلن رسميا عن أول أيام شهر رمضان | دولي
الجزائر تعلن رسميا عن أول أيام شهر رمضان
أعلنت لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن أول رمضان سيكون يوم الخميس 17 ماي لعدم ثبوت رؤية الهلال.

"شوف تيفي"

أعلنت لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن أول رمضان سيكون يوم الخميس 17 ماي لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وإلى جانب الجزائر، فإن العديد من الدول العربية والإسلامية، أعلنت أن يوم غد الخميس 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر.

أما بخصوص المغرب، فإن التوقعات الفلكية، تشير إلى أن يوم غد الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان، ومن المنتظر أن تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يومه الأربعاء، عن نتيجة مراقبتها لهلال رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول، أعلنت يومه الأربعاء 16 ماي، أول أيام رمضان، ويتعلق الأمر بتركيا وألمانيا وبعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

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المغرب شوف تيفي لجنة الأهلة وزارة الشؤون الدينية الجزائر

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