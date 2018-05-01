خاص: الركراكي يصر على ضم لاعب ودادي ﻿

طلب وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، من مسؤولي فريقه فتح قنوات التفاوض مع لاعب نادي الوداد الرياضي أنس الأصبحي.

شـــوف تيفي:

طلب وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، من مسؤولي فريقه فتح قنوات التفاوض مع لاعب نادي الوداد الرياضي أنس الأصبحي.

وقال مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" إن الركراكي بدا مصرا من خلال حديثه مع رئيس الفتح حمزة الحجوي، على التعاقد مع أنس الأصبحي رغم أن الأخير ظل حبيس كرسي احتياط الوداد.

وكشف المصدر نفسه، أن مدرب الفتح أوضح لمسؤولي الفريق أن الأصبحي يصلح للطريقة التي ينهجها في المباريات، مبرزا في السياق نفسه أن انتدابات الفريق خلال الميركاتو الصيفي لن تتعدى ثلاثة لاعبين على أكثر تقدير.