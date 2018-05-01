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عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 17:54 عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو
اهتز حي محمد بن الميلودي بمدينة وجدة، على وقع سقوط منزل قديم، على مجموعة من الأطفال، ما تسبب في مصرع طفلين على الفور يبلغان من العمر قيد حياتهما على التوالي 13و15 سنة.

 "شوف تيفي"

اهتز حي محمد بن الميلودي بمدينة وجدة، على وقع سقوط منزل قديم، على مجموعة من الأطفال، ما تسبب في مصرع طفلين على الفور يبلغان من العمر قيد حياتهما على التوالي 13و15 سنة.

وأوضحت مراسلة "شوف تيفي" من عين المكان، أن الحادث وقع بالضبط بالقرب من ثكنة عسكرية، حيث سقط منزل قديم على أطفال خلال لعبهم كرة القدم، ما خلف مصرع طفلين وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكدت المراسلة أن عناصر الوقاية المدنية، يعملون في هذه اللحظات على انتشال أطفال آخرين مازالوا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن المكان يعرف حالة استنفار.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أطفال وجدة فاجعة منزل الوقاية المدنية

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