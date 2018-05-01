 الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا | بووز

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو

الملك يدشن المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا | بوليتيك

الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد ومارسيليا | بووز

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد

عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية

فيديو.. مشجع ودادي مشهور مقاطع البرامج المغربية استعدادا لشهر رمضان الكريم | بووز

فيديو.. مشجع ودادي مشهور مقاطع البرامج المغربية استعدادا لشهر رمضان الكريم

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء ديمازول الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا بالصيدليات | مجتمع

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء "ديمازول" الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا

بث مباشر : مارسيليا - أتلتيكو مدريد | نهائي الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : مارسيليا - أتلتيكو مدريد | نهائي الدوري الأوروبي

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض الفيديوهات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 17:52 الملك يدشن المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا | بوليتيك
الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بمقاطعة حصين (عمالة سلا)، على تدشين المستشفى الإقليمي''الأمير مولاي عبد الله''، بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم.

شــوف تيفي:

 أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بمقاطعة حصين (عمالة سلا)، على تدشين المستشفى الإقليمي"الأمير مولاي عبد الله"، بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم.

ويترجم هذا المشروع ، ذي الحمولة الاجتماعية الكبيرة، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، لقطاع الصحة، لاسيما عبر تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.

كما يجسد حرص الملك على ضمان حق الولوج إلى الخدمات الصحية، الذي كرسه دستور المملكة، باعتباره يشكل إحدى الدعامات الأ ساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة.

وستمكن هذه المنشأة الصحية الجديدة، التي ستستفيد من خدماتها ساكنة يزيد تعدادها عن مليون نسمة، من ضمان مزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، فضلا عن مساهمتها في تخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط،الذي يعتبر مشتلا للكفاءات ومنشأة للبحث الطبي ذات بعد وطني.

ويعكس هذا المستشفى الجهوي، الإرادة الملكية الدائمة والراسخة في تمكين مجموع المواطنين من الولوج الى خدمات صحية ذات جودة.

وبذلك، سيساهم المستشفى الاقليمي"الأمير مولاي عبد الله"، الذي تم تشييده فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3,7 هكتارا ، وتزويده بأحدث التجهيزات التكنلوجية، في تقريب الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، الذين سيصبحون غير ملزمين بالتنقل للرباط من أجل إجراء عمليات جراحية معقدة، أو معالجةبعض الأمراض المستعصية.

ويحتوي على قسم طبي-تقني (وحدة للتصوير الطبي، وحدة البيولوجيا الطبية، وحدة الإنعاش، وحدة الفحص الوظيفي)، ومصلحة لطب المستعجلات، وبنك للدم، ومستشفى النهار، بالإضافة إلى قسم للأم والطفل يحتوي على وحدات طب النساء والولادة، وطب الأطفال.

كما يحتوي المستشفى الإقليمي"الأمير مولاي عبد الله"، على أقسام للجراحة، والعظام، والأعصاب، وطب العيون، والأذن والأنف والحنجرة، وجراحة الفك، ووحدات أمراض الكلي وتصفية الدم، ووحدة التشخيص متعددة الاختصاصات، وشبابيك بطاقة المساعدة الطبية "الراميد، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومهبطا للطائرات المروحية، ومرافق إدارية وتقنية أخرى.

وستوفر هذه المنشأة الطبية الجديدة، التي أنجزتها وزارة الصحة، رعاية طبية متخصصة لساكنة مدينة سلا، في إطار عصري وإنساني، يلائم البعد الاجتماعي ، والمواطني الذي يكتسيه المستشفى.

يذكر أنه يمكن الوصول إلى المستشفى الجديد الكائن بدائرة حصين عبر الخط الثاني لترامواي الرباط سلا ، الذي تجري أشغال توسعته حاليا.

وبهذه المناسبة أخدت لجلالة الملك، صورة تذكارية مع الطاقم الطبي والتقني والإداري للمستشفى الإقليمي "الأمير مولاي عبد الله" بسلا..

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك مستشفى سلا تدشين رمضان الرباط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض الفيديوهات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض الفيديوهات

في إطار انضمام المغرب لـسيدياو..الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بـ أكرا | بوليتيك

في إطار انضمام المغرب لـ''سيدياو''..الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بـ ''أكرا''

فضيــحة.. بوانو يريد تمرير مغالطات وهمية حول قطاع المحروقات والبيجيدي يتستر على أخطاء ابن كيران..وهذه التفاصيل | بوليتيك

فضيــحة.. ''بوانو'' يريد تمرير مغالطات وهمية حول قطاع المحروقات و''البيجيدي'' يتستر على أخطاء ''ابن كيران''..وهذه التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..عروض رياضية في فنون الحرب وتقنيات التدخل في ذكري الـ 62 لتأسيس الأمن الوطني بفاس‎ | بــووز
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..عروض رياضية في فنون الحرب وتقنيات التدخل في ذكري الـ 62 لتأسيس الأمن الوطني بفاس‎

بالفيديو..ضابط أمن يُبهر الحاضرين في الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم بفاس | بــووز

بالفيديو..ضابط أمن يُبهر الحاضرين في الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم بفاس

بالفيديو:مديرية الحموشي تهنئ منطقة أمن مولاي رشيد بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني | بــووز

بالفيديو:مديرية الحموشي تهنئ منطقة أمن مولاي رشيد بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

تفاعل حماسي كبير للجماهير الودادية من مدرجات دونور بعد الفوز على توغو بور | بــووز

تفاعل حماسي كبير للجماهير الودادية من مدرجات دونور بعد الفوز على ''توغو بور''

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا | بووز
منذ 7 دقائق

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو

الملك يدشن المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا | بوليتيك

الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد ومارسيليا | بووز

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.