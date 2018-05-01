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بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 17:44 عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن ملاسنات حادة، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن ملاسنات حادة، وقعت قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الملاسنات الحادة، جاءت نتيجة تبادل الهيئتين الاتهامات بخصوص تسريب تفاصيل الجلسات السرية إلى الإعلام، مشيرا إلى أن المحامي زهراش المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، غادر قاعة الجلسة، وتحصل على نسخة من يومية أخبار اليوم كانت بسيارته، قبل أن يعود إلى القاعة، ويؤكد على أن اليومية التي تعود ملكيتها إلى المتهم هي من سربت تفاصيل الجلسات.

وأكدت ذات المصادر أن المشتكية (أ.ح) وخلال وقوع هذه الملاسنات، أصيبت بانهيار بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن تحمل ما يقع بين الهيئتين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملاسنات المحكمة الحق المدني

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