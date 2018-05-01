عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض الفيديوهات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، أعطى قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، أعطى قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن بداية أشغال الجلسة السرية، كانت بمواصلة الاستماع لأهم مشتكية بالملف "أ ح" التي كشفت خلال الجلسة الماضية عن العديد من المعطيات الخطيرة التي هزت نفوس وأدمت قلوب جميع الحاضرين من بينهم محامو هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأكد ذات المصدر أن المشتكيات: (س م) و(ن ح) و(و م) يحضرن أشغال الجلسة إلى جانب المشتكية (أ ح)، مشيرا إلى أن جلسة اليوم من المنتظر أن تنتهي في الساعات الأولى من يوم غد الخميس، وهو ما يعني إمكانية عرض الفيديوهات الجنسية التي توثق للاعتداءات الجنسية التي وقعت على "الكنبة" داخل مكتب توفيق بوعشرين.