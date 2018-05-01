فيفا تحسم في رفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ﻿

ذكرت تقارير إسبانية أن نظام بطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والمزمع إطلاق نسختها الأولى في عام 2021، لتحل محل البطولة الحالية ستشهد العديد من التغييرات.
ذكرت تقارير إسبانية أن نظام بطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والمزمع إطلاق نسختها الأولى في عام 2021، لتحل محل البطولة الحالية ستشهد العديد من التغييرات.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البطولة الجديدة لم تعد تحتاج سوى إلى إعلان إقرارها بشكل رسمي، ليتم إلغاء النسخة الحالية من البطولة، وإعلان إقامتها بصيغتها المحدثة بعدما توصلت "الفيفا" والأندية الأوروبية الكبيرة إلى اتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، خاصة أن الأرباح الضخمة التي سيجنيها الطرفان جعلتهما يتفقان على ضرورة إلغاء المسابقة بشكلها الحالي.
وحسب ذات المصادر، فإن مدة البطولة الجديدة لن تزيد عن 18 يوما، وهي مدة غير مؤثرة على فيفا أو الأندية المشاركة في البطولة في مختلف مسابقتهم المحلية والقارية، حيث ستشهد إجراء 31 مباراة تقام بداية من الأسبوع الثاني من شهر يونيو من كل عام، كما ستعرف البطولة مشاركة 24 ناديا منهم 12 ناديا من أوروبا وناديان من آسيا ومثلهما من أفريقيا وأميركا الشمالية و الوسطى وجزر الكاراييبي، بينما تم تخصيص لأميركا الجنوبية 4 مقاعد ونصف المقعد ، فيما خصص لأوقيانوسيا نصف مقعد ، بالإضافة إلى مقعد خاص ببطل الدوري في البلد الذي يستضيف البطولة.