فيفا تحسم في رفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ﻿

ذكرت تقارير إسبانية أن نظام بطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والمزمع إطلاق نسختها الأولى في عام 2021، لتحل محل البطولة الحالية ستشهد العديد من التغييرات.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البطولة الجديدة لم تعد تحتاج سوى إلى إعلان إقرارها بشكل رسمي، ليتم إلغاء النسخة الحالية من البطولة، وإعلان إقامتها بصيغتها المحدثة بعدما توصلت "الفيفا" والأندية الأوروبية الكبيرة إلى اتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، خاصة أن الأرباح الضخمة التي سيجنيها الطرفان جعلتهما يتفقان على ضرورة إلغاء المسابقة بشكلها الحالي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البطولة الجديدة لم تعد تحتاج سوى إلى إعلان إقرارها بشكل رسمي، ليتم إلغاء النسخة الحالية من البطولة، وإعلان إقامتها بصيغتها المحدثة بعدما توصلت "الفيفا" والأندية الأوروبية الكبيرة إلى اتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، خاصة أن الأرباح الضخمة التي سيجنيها الطرفان جعلتهما يتفقان على ضرورة إلغاء المسابقة بشكلها الحالي.