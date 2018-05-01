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إدارة أطلس خنيفرة تخصص منحة مغرية للاعبي الفريق لضمان البقاء في القسم الأول

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 17:09 إدارة أطلس خنيفرة تخصص منحة مغرية للاعبي الفريق لضمان البقاء في القسم الأول | سبور
إدارة أطلس خنيفرة تخصص منحة مغرية للاعبي الفريق لضمان البقاء في القسم الأول
أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق شباب أطلس خنيفرة، خصصوا منحة مالية مغرية، للاعبي الفريق في حالة ضمان البقاء ضمن أندية البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

  شوف سبور

 أكدت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن مسؤولي فريق شباب أطلس خنيفرة، خصصوا منحة مالية مغرية، للاعبي الفريق في حالة ضمان البقاء ضمن أندية البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

و كشفت نفس المصادر، أن إدارة الفريق الخنيفري، وعدت بمنح 50 ألف درهم لكل لاعب في حال البقاء في القسم الأول، حيث يحتاج الفريق الخنيفري للفوز على الوداد الرياضي يوم الأحد، برسم الدورة 30 من البطولة الاحترافية، و انتظار تعثر شباب الريف الحسيمي الذي يستقبل البطل فريق اتحاد طنجة.

يذكر أن فريق شباب أطلس خنيفرة، يحتل الرتبة قبل الأخيرة برصيد 29 نقطة، فيما يحتل شباب الريف الحسيمي، المركز 14 برصيد 30 نقطة، علما أن فريق الراسينغ البيضاوي، قد نزل إلى القسم الثاني، ليحتل الرتبة الأخيرة برصيد 17 نقطة.

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