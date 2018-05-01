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قبل رمضان.. السعودية توقف الداعية عدنان إبراهيم

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 17:08 قبل رمضان.. السعودية توقف الداعية عدنان إبراهيم | منوعات
قبل رمضان.. السعودية توقف الداعية عدنان إبراهيم
تقرر بشكل رسمي اليوم الأربعاء، منع ظهور الداعية الشهير عدنان إبراهيم في جميع القنوات السعودية.

شوف تيفي

 تقرر بشكل رسمي اليوم الأربعاء، منع ظهور الداعية الشهير عدنان إبراهيم في جميع القنوات السعودية.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام عربية، فإنه تقرر منع عدنان إبراهيم من الظهور بأي قناة سعودية تشمل قناة روتانا خليجية أو أي قناة أخرى.

 وكانت "روتانا خليجية" قد أعلنت في وقت سابق عن "استضافة عدنان إبراهيم في برنامج (صحوة) في نسخته الثالثة خلال شهر رمضان لهذا العام قبل أن يتقرر إيقافه".

 ويعتبر البعض أن عدنان إبراهيم، شخصية جدلية بسبب ما يطرحه من أفكار مثيرة، فيما يصفه آخرون بأنه من أهم المفكرين الإسلاميين الإصلاحيين والمعتدلين.

‫شوف تيفي

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دولي شوف تيفي روناتا خليجية عدنان إبراهيم

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