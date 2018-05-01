نجم الهلال السعودي ضمن اللائحة الأولية للمنتخب المغربي ﻿

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجه الدعوة للاعب الهلال السعودي أشرف بنشرقي، ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجه الدعوة للاعب الهلال السعودي أشرف بنشرقي، ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيخوض المنتخب المغربي مباريات ودية أمام كل من أوكرانيا، يوم الخميس 31 ماي الجاري بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف، و منتخب سلوفاكيا يوم الاثنين 4 يونيو المقبل بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف ثم المنتخب الإستوني يوم الأحد 9 يونيو بملعب "لي كوك أرينا" بـ" تالين" عاصمة إستونيا.

‎يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.