 هـــام للمغاربة.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا | بووز

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو

الملك يدشن المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا | بوليتيك

الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد ومارسيليا | بووز

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد

عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..شْعلات خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين قبل عرض الفيديوهات الجنسية

فيديو.. مشجع ودادي مشهور مقاطع البرامج المغربية استعدادا لشهر رمضان الكريم | بووز

فيديو.. مشجع ودادي مشهور مقاطع البرامج المغربية استعدادا لشهر رمضان الكريم

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء ديمازول الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا بالصيدليات | مجتمع

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء "ديمازول" الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا

بث مباشر : مارسيليا - أتلتيكو مدريد | نهائي الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : مارسيليا - أتلتيكو مدريد | نهائي الدوري الأوروبي

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض الفيديوهات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين والجلسة غادي تكون طويلة بسبب عرض

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

هـــام للمغاربة.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 16:20 هـــام للمغاربة.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل | مجتمع
هـــام للمغاربة.. هذا هو الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الدراسة، برسم السنة الدراسية 2018-2019، بشكل فعلي يوم الأربعاء 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك

شـــوف تيفي:

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الدراسة، برسم السنة الدراسية 2018-2019، بشكل فعلي يوم الأربعاء 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبالسنة الثانية لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، فيما تنطلق الدراسة يوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

وأوضحت الوزارة في ببلاغ أنها حددت يوم الاثنين 3 شتنبر 2018 كموعد لالتحاق أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم.

وقد أصدرت الوزارة المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2018-2019 الهادف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاث، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية،

وأضافت الوزارة التي اختارت "مدرسة المواطنة" شعارا للدخول المدرسي لموسم 2018-2019، أن أطر هيئة التدريس، سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من المديرين التربويين.

وتتخذ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، حسب المصدر ذاته، جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل 30 يوليوز 2018، وذلك ضمانا لتوفير الشروط الملائمة لإنجاح الموسم الدراسي المقبل وانطلاقه في موعده المحدد، وسعيا كذلك لتمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة .

ويمكن الاطلاع على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة (www.men.gov.ma). 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب العطل المدرسي الموسم الدراسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء ديمازول الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا بالصيدليات | مجتمع

هـــــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تؤكد أن دواء "ديمازول" الخاص بعلاج مرض الغدة الدرقية متوفر حاليا بالصيدليات

مثير.. موثقة نصبات على شركة عقارية معروفة بالبيضاء والقضية فيها الملايير | مجتمع

مثير.. موثقة نصبات على شركة عقارية معروفة بالبيضاء والقضية فيها الملايير

بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والي أمن الدار البيضاء يستعرض أهم المحطات التي يعرفها المجال الأمني | مجتمع

بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والي أمن الدار البيضاء يستعرض أهم المحطات التي يعرفها المجال الأمني

في محاكمة بوعشـرين.. دفاع الضحايا يطالب بعرض الفيديوهات الجنسية في جلسة اليوم السرية و قبل رمضان | مجتمع

في محاكمة ''بوعشـرين''.. دفاع الضحايا يطالب بعرض ''الفيديوهات الجنسية'' في جلسة اليوم السرية و قبل رمضان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..عروض رياضية في فنون الحرب وتقنيات التدخل في ذكري الـ 62 لتأسيس الأمن الوطني بفاس‎ | بــووز
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..عروض رياضية في فنون الحرب وتقنيات التدخل في ذكري الـ 62 لتأسيس الأمن الوطني بفاس‎

بالفيديو..ضابط أمن يُبهر الحاضرين في الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم بفاس | بــووز

بالفيديو..ضابط أمن يُبهر الحاضرين في الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم بفاس

بالفيديو:مديرية الحموشي تهنئ منطقة أمن مولاي رشيد بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني | بــووز

بالفيديو:مديرية الحموشي تهنئ منطقة أمن مولاي رشيد بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

تفاعل حماسي كبير للجماهير الودادية من مدرجات دونور بعد الفوز على توغو بور | بــووز

تفاعل حماسي كبير للجماهير الودادية من مدرجات دونور بعد الفوز على ''توغو بور''

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا | بووز
منذ 17 دقيقة

بالفيديو : شوفو كيفاش خداو الباش ديال الجمهور الرجاوي في غانا

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة وجدة ساعات قبل رمضان..وأطفال في عمر الزهور ماتو

الملك يدشن المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا | بوليتيك

الملك يدشن المستشفى الإقليمي ''الأمير مولاي عبد الله'' بسلا بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد ومارسيليا | بووز

مباشرة من الملعب.. مراسلي بي ان سبورت يكشفان آخر المستجدات قبل انطلاق نهائي أتلتيكو مدريد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.