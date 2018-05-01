أكاديمية جوفونتوس تفتح أبوابها بالمغرب ﻿

رغبة منها في تكريس نهج فريق جوفونتوس لكرة القدم، قررت المدرسة الإيطالية فتح أكاديمية بمدينة الدار البيضاء، بداية من شهر يونيو المقبل، لتكوين وتأطير المواهب المغربية الذين تتوارح أعمارهم بين 14 و 18



" شوف سبور" : رشيد محمودي





رغبة منها في تكريس نهج فريق جوفونتوس لكرة القدم، قررت المدرسة الإيطالية فتح أكاديمية بمدينة الدار البيضاء، بداية من شهر يونيو المقبل، لتكوين وتأطير المواهب المغربية الذين تتوارح أعمارهم بين 14 و 18 سنة مع تنظيم برامج تكوينية خاصة لكل الفئات العمرية.



وحسب بلاغ رسمي توصلت " شوف سبور" بنسخة منه، فإن أكاديمية جوفونتوس ستكون ثاني أكاديمية مغاربية بعد تونس الخاصة للناشئين، بحيث يسعى مسؤولو نادي السيدة العجوز إلى اكتشاف المواهب الكروية من الشريحة العمرية 14-18 سنة، في تجربة هي الأولى من نوعها بالمغرب.





وتهدف أكاديمية النادي الإيطالي من خلال مشروعها إلى استقطاب محبي فريق جوفونتوس، خاصة بعد نجاح مشروعه كباقي المشاريع الكروية لكل من : الأرسنال وبرشلونة الإسباني.







