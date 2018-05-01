مثير.. موثقة نصبات على شركة عقارية معروفة بالبيضاء والقضية فيها الملايير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شركة عقارية معروفة، تقدمت، مؤخرا، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، ضد موثقة، أفادت من خلالها أنها تعرضت للنصب ، في مبالغ مالية مهمة،

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شركة عقارية معروفة، تقدمت، مؤخرا، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، ضد موثقة، أفادت من خلالها أنها تعرضت للنصب ، في مبالغ مالية مهمة، تصل قيمتها لحوالي 5 مليار سنتيم.

وأكد المصدر ذاته أن الشركة العقارية، تتهم الموثقة منذ حوالي ثلاثة أشهر، بالنصب عليها في المبلغ المذكور، بعد أن تم تكليفها بمهمة "توثيق وتسجيل وتحفيظ" الشقق الخاصة بثلاثة مشاريع تابعة للشركة.

وأبرز مصدر "شوف تيفي" أن هذه الموثقة، منحت شيكا لهذه الشركة تصل قيمته إلى مليار و400 مليون، إلا أنها لم تلتزم بدفع باقي المبلغ، ورفضت الإجابة على اتصالات الشركة التي تعتبر المتضرر الأول من هذه العملية .