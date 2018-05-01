الكعبي يقود النهضة البركانية للفوز على سونجو الموزمبيقي وتصدر المجموعة الثانية ﻿

قاد هداف النهضة البركانية، أيوب الكعبي، فريقه إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد على فريق ''يونياو دو سونجو الموزمبيقي''، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي .

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قاد هداف النهضة البركانية، أيوب الكعبي، فريقه إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد على فريق "يونياو دو سونجو الموزمبيقي"، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي .

وسجل أيوب الكعبي أهداف المباراة التي جرت على أرضية ملعب هيدرو إليكتريك كاهورا باسا في مدينة سونجو الموزمبيقية في الدقيقين 64 و 89.

وبهذا الفوز رفع فريق نهضة بركان رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في المركز الأول مؤقتا في المجموعة الثانية، في انتظار إجراء مباراة الهلال السوداني و المصري البورسعيدي المصري، فيما تجمد رصيد يونياو دو سونجو الموزمبيقي، في المركز الأخير بصفر نقطة.