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الكعبي يقود النهضة البركانية للفوز على سونجو الموزمبيقي وتصدر المجموعة الثانية

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 15:22 الكعبي يقود النهضة البركانية للفوز على سونجو الموزمبيقي وتصدر المجموعة الثانية | سبور
الكعبي يقود النهضة البركانية للفوز على سونجو الموزمبيقي وتصدر المجموعة الثانية
قاد هداف النهضة البركانية، أيوب الكعبي، فريقه إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد على فريق ''يونياو دو سونجو الموزمبيقي''، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي .

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قاد هداف النهضة البركانية، أيوب الكعبي، فريقه إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد على فريق "يونياو دو سونجو الموزمبيقي"، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي .

وسجل أيوب الكعبي أهداف المباراة التي جرت على أرضية ملعب هيدرو إليكتريك كاهورا باسا في مدينة سونجو الموزمبيقية في الدقيقين 64 و 89.

وبهذا الفوز رفع فريق نهضة بركان رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في المركز الأول مؤقتا في المجموعة الثانية، في انتظار إجراء مباراة الهلال السوداني و المصري البورسعيدي المصري، فيما تجمد رصيد يونياو دو سونجو الموزمبيقي، في المركز الأخير بصفر نقطة.

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شوف سبور المغرب نهضة بركان يونياو دو سونجو الموزمبيقي كأس الاتحاد الإفريقي

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