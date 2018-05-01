الرجاء يضيع فوزا سهلا أمام أدوانا ستارز الغاني في مباراة مجنونة ﻿

تعادل فريق الرجاء البيضاوي أمام أدوانا ستارز الغاني بثلاثة أهداف في كل شبكة في ذهاب مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شوف سبور

تعادل فريق الرجاء البيضاوي أمام أدوانا ستارز الغاني بثلاثة أهداف في كل شبكة في ذهاب مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت أهداف اللقاء من أقدام كل من محمود بنحليب في مناسبتين واللاعب وليما مابيدي على التوالي في الدقائق 11،39،61 من عمر اللقاء .



وأمام هذه النتيجة استغرب عدد كبير من المتتعين الرياضيين الطريقة التي فرضها المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، على اللاعبين في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما كان منتصرا بثلاثة أهداف لهدفين، مؤكدين كيف يعقل لمدرب يعرف الأدغال الإفريقية أن يغامر بتغيير لاعبين محوريين في ظرفية صعبة من اللقاء، الذي من المفروض أن يسايره بطريقة ذكية للحفاظ على نتيجة الفوز؟

وبهذا التعادل، بات الرجاء يحتل المركز الثاني في مجموعته بنقطتين، بينما يحتل أدوانا ستارز المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.