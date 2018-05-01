خــاص.. المرنيسي ينسحب من المـاص في هذا التاريخ ﻿

قدم عضو مسير من مكتب أحمد المرنيسي لقناة '' شوف تيفي'' معطيات دقيقة تهم مستقبل الفريق .

شـــوف تيفي:

قدم عضو مسير من مكتب أحمد المرنيسي لقناة " شوف تيفي" معطيات دقيقة تهم مستقبل الفريق .

المعطيات تفيد أن الجمع العام الاستثنائي سينعقد يوم 15 رمضان المبارك ، وأن أحمد المرنيسي قرر الانسحاب كليا من التسيير وأن نائبه خالد بنوحود لن يترشح نهائيا للمكتب المسير فبالأحرى التفكير في رئاسة الفريق .

كما تم العفو الكلي عن المشطب عليهم وفي مقدمتهم رضا الزعيم، مع التشديد على ضرورة تسوية وضعية المنخرطين .

وأضاف العضو أن هذه المعطيات غير قابلة للمراجعة وليست التفافا على غضب الجمهور ،مخاطبا المعرضين بالقول " يبينو حنيت يديكم".