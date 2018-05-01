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فضيــحة.. ''بوانو'' يريد تمرير مغالطات وهمية حول قطاع المحروقات و''البيجيدي'' يتستر على أخطاء ''ابن كيران''..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 13:25 فضيــحة.. بوانو يريد تمرير مغالطات وهمية حول قطاع المحروقات والبيجيدي يتستر على أخطاء ابن كيران..وهذه التفاصيل | بوليتيك
فضيــحة.. ''بوانو'' يريد تمرير مغالطات وهمية حول قطاع المحروقات و''البيجيدي'' يتستر على أخطاء ''ابن كيران''..وهذه التفاصيل
تلقى أعضاء اللجنة الاستطلاعية لمراقبة أسعار المحروقات باستغراب شديد محاولات تمرير مغالطات وهمية حول واقع القطاع من طرف ''عبد الله بوانو''، في محاولة يائسة للتستر على مسؤولية ''عبد الإله ابن كيران''

''شوف تيفي''

 

تلقى أعضاء اللجنة الاستطلاعية لمراقبة أسعار المحروقات باستغراب شديد محاولات تمرير مغالطات وهمية حول واقع القطاع من طرف ''عبد الله بوانو''، في محاولة يائسة للتستر على مسؤولية ''عبد الإله ابن كيران'' في الوضع الذي وصلت إليه أسعار المحروقات بالمغرب بعد قراره رفع الدعم عنها.

وشددت مصادر داخل اللجنة على أن أعضاء العدالة والتنمية ضغطوا من أجل عدم إدراج صفقة التأمين على مخاطر تقلبات السوق '' هيدجينغ '' خلال التقرير النهائي من أجل التستر على ابن كيران.

وفي مواصلة لهذا التستر خرج ''عبد الله بوانو عبر تصريحات صحفية محاولا إلقاء اللوم على الشركات وبمعطيات لم يتضمنها تقرير اللجنة التي ترأسها بوانو بنفسه، هذه الصفقة كلفت مالية الدولة الكثير دون أن يكون لها أي أثر على الأسعار، نظرا لسوء قراءة حكومة ابن كيران لوضع الأسواق العالمية التي كانت تعيش على وقع الانخفاض.

وفي مقابل هذا الضغط تشير مصادرنا،أنه قد حاولت العدالة والتنمية ترويج تقرير وهمي ومغلوط يلقي بالمسؤولية على الموزعين في السوق المغربية بغية توريطهم المباشر مع المستهلك، في محاولة للتنصل من مسؤولية الحزب برفع الدعم، كما اعتبرت ترويج التقرير محاولة يائسة من أجل عدم الكشف عن مسؤولية ''ابن كيران'' في تحرير القطاع وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبته وشرح مسار الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.

وتشير مصادرنا إلى استغراب أعضاء اللجنة من تصرفات العدالة والتنمية مع عمل اللجنة، إذ كان الحزب هو من طلب إحداثها ويترأسها عبد الله بوانو، والآن يحاول بشتى الوسائل تعطيل عملها.

جدير بالذكر أن التقرير النهائي للجنة البرلمانية خلص إلى استحالة وجود توافق بين الموزعين لتحديد الأسعار نظرا لعددهم الكبير ( 18 موزعا )، وأشار إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تفعل قوانين المنافسة والشفافية، كما أن توصيات التقرير والتي التزم الوزير الداودي بتفعيلها من شأنها أن تشرح بشكل كبير للمواطنين بنية الأسعار وفق مسار واضح وشفاف.

هــذا وشددت مصادرنا على أهمية التعامل مع هذه التوصيات بمرونة كبيرة، وعدم تعطيلها لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على إمداد السوق الاعتيادي.

 

‫شوف تيفي

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