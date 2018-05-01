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تذكير بالقناة الناقلة لمباراة الرجاء وأدوانا ستارز الغاني

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 12:46 تذكير بالقناة الناقلة لمباراة الرجاء وأدوانا ستارز الغاني | سبور
تذكير بالقناة الناقلة لمباراة الرجاء وأدوانا ستارز الغاني
ساعات قليلة تفصل الجماهير الرجاوية عن مباراة النادي الأخضر وأدوانا ستارز برسم الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شوف سبور

 

ساعات قليلة تفصل الجماهير الرجاوية عن مباراة النادي الأخضر وأدوانا ستارز برسم الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هذا وستنقل قناة « بي إن سبور HD 3 » المقابلة الحارقة بين الرجاء والنادي الغاني على أرضية ملعب يقال أنها لا تصلح لإجراء مباراة كروية.

المضيف فريق أدوانا ستارز الغاني الذي انهزم بساحل العاج ضد فريق أسيك ميموزا سيكون خصما قويا للرجاء خاصة أنه يلعب بميدانه.

جدير بالذكر، أن مباراة الرجاء ومضيفه ستجرى اليوم الأربعاء 17 ماي على الساعة الواحدة بعد الزوال.



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