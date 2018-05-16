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بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 12:41 عاجل.. انقلاب سيارة خفيفة تحمل أفراد أسرة ضواحي شفشاون+صور | حوادث و حقوق
عاجل.. انقلاب سيارة خفيفة تحمل أفراد أسرة ضواحي شفشاون+صور
شهدت الطريق الوطنية رقم 2 على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز الخميس بإقليم شفشاون، قبل قليل اليوم الأربعاء 16 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في انقلاب سيارة خفيفة تحمل أفراد أسرة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز الخميس بإقليم شفشاون، قبل قليل اليوم الأربعاء 16 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في انقلاب سيارة خفيفة تحمل أفراد أسرة.

وحسب مصادر محلية فإن السرعة التي كانت تسير بها السيارة، جعلت السائق يفقد السيطرة على المقود، مما تسبب في انقلابها، وإصابة أربعة أشخاص بجروح جد خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة.

 

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المغرب شوف تيفي شفشاون السيارة السرعة حادثة سير أسرة

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