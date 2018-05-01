هــــــا المعقول.. الخط المباشر للتبيلغ عن الفساد والرشوة يسقط موظفين في حالات تلبس..وهذه التفاصي ﻿

علم لدى رئاسة النيابة العامة أن نتائج الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة بدأت تظهرفخلال يومين من اشتغاله، استطاع الخط المباشر أن يسقط عدة أشخاص في ثلاث حالات تلبس بالرشوة في كل من فاس وسيدي

"شــوف تيفي"

علم لدى رئاسة النيابة العامة أن نتائج الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة بدأت تظهرفخلال يومين من اشتغاله، استطاع الخط المباشر أن يسقط عدة أشخاص في ثلاث حالات تلبس بالرشوة في كل من فاس وسيدي بنور وإنزكان.

وفــي هذا الصدد تم توقيف موظفــين أو وسطاء في حالة تلبس من طرف مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث في هذه القضايا.

وعلم من جهة أخرى أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة استقبل خلال ثلاثة أيام الأولى من اشتغاله حوالي 355 مكالمة، ومعلوم أن الغاية من الخط هي ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.