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بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي'' بالسلاح الأبيض

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 12:08 بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل مصلي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق
بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي'' بالسلاح الأبيض
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بولاية أمن الدار البيضاء، في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك

''شوف تيفي''

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بولاية أمن الدار البيضاء، في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك للاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه به كان قد عرض أحد المصلين بمسجد ''الحمد'' بالدار البيضاء لاعتداء بواسطة سكين خاص بالمطبخ، دون سبب معقول أو دافع منطقي، مما تسبب للضحية في جرح على مستوى البطن، يخضع بشأنه حاليا للعلاجات الضرورية بإحدى المؤسسات الاستشفائية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بمرتكب هذا الفعل الإجرامي تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، والتحقق من الوضع النفسي والعقلي لمرتكب هذه الأفعال. 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المسجد عين الشق الفعل الإجرامي خلل عقلي

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